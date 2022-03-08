За последние сутки во Владимирской области выявлен 531 случай заражения коронавирусом. Это на 16 меньше, чем накануне. Госпитализировано 12. На 5 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлен 531 случай заражения коронавирусом. Это на 16 меньше, чем накануне. Госпитализировано 12. На 5 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 140 712. В лидерах по приросту Владимир – 148 заболевший за сутки. Ковров на втором месте – 67. На третьем –