За последние сутки во Владимирской области выявлено 502 случая заражения коронавирусом. Это на 22 меньше, чем накануне. Госпитализировано 54. На 5 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 502 случая заражения коронавирусом. Это на 22 меньше, чем накануне. Госпитализировано 54. На 5 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 139 634. В лидерах по приросту Владимир – 186 заболевший за сутки. Муром на втором месте – 60. На третьем