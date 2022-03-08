За последние сутки во Владимирской области выявлено 547 случаев заражения коронавирусом. Это на 45 больше, чем накануне. Госпитализировано 7. На 47 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 547 случаев заражения коронавирусом. Это на 45 больше, чем накануне. Госпитализировано 7. На 47 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 140 181. В лидерах по приросту Владимир – 154 заболевший за сутки. Муром на втором месте – 76. На третьем