На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 531 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 531 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
148 - во Владимире,
67 - в Ковровском районе;
57 - в Муромском районе;
44 - в Гусь-Хрустальном районе;
29 - в Александровском районе;
25 - в Петушинском районе;
22 - в г. Радужный;
21 - в Суздальском районе;
19 - в Юрьев-Польском районе;
17 - в Гороховецком районе;
16 - в Кольчугинском районе;
14 - в Камешковском районе;
13 - в Собинском районе;
12 - в Вязниковском районе;
11 - в Судогодском районе;
8 - в Киржачском районе;
5 - в Меленковском районе;
3 - в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 140712 случая заболевания