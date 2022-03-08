На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 531 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 531 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:148 - во Владимире,67 - в Ковровском районе;57 - в Муромском районе;44 - в Гусь-Хрустальном районе;29 - в Александровском районе;25 - в Петушинском районе;22 - в г. Радужный;21 - в Суздальском районе;19 - в Юрьев-Польском районе;17 - в Гороховецком районе;16 - в Кольчугинском районе;14 - в Камешковском районе;13 - в Собинском районе;12 - в Вязниковском районе;11 - в Судогодском районе;8 - в Киржачском районе;5 - в Меленковском районе;3 - в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 140712 случая заболевания