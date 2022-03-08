Поточная аудитория в корпусе на проспекте Строителей теперь носит имя бывшего ректора ВГПУ, доктора...

Поточная аудитория в корпусе на проспекте Строителей теперь носит имя бывшего ректора ВГПУ, доктора исторических наук Дмитрия Макеева.Владимирский пединститут (а позже - педуниверситет) он возглавлял почти двадцать лет - с конца восьмидесятых и вплоть до две тысячи седьмого. Дмитрий Алексеевич внёс значительный вклад в развитие региональной системы высшего педагогического образования, был большим специалистом по истории африканских и азиатских стран. В последние годы руководил кафедрой всеобщей истории профильного института ВлГУ. Дмитрий Макеев - автор более ста научных работ, шести монографий и четырех учебников. Аудитория имени Макеева - номер триста двадцать пятьИрина Борисова, дочь Д.А. Макеева, профессор ВлГУ: «С детства всегда для меня было жесткое правило. Если папа сидит за письменным столом, значит, быть тише, быть скромнее и не мешать. Наука это, прежде всего, ответственность. Ответственность за каждое слово, за каждый вывод, который ты сделал, потому что это остается в веках. И вот это отношение трепетное, дотошное, очень ответственное к каждому факту, который ты обрабатываешь, он старался передать своим ученикам”.