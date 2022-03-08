Во Владимирской области сотрудники МО МВД России «Ковровский» и ОМВД России по Собинскому району...

Во Владимирской области сотрудники МО МВД России «Ковровский» и ОМВД России по Собинскому району вместе с воспитанниками детских садов поздравили с Международным женским днём участниц дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В сопровождении педагогов и полицейских, дошколята вручили дамам специально подготовленные открытки и поделки, пожелали радости и весеннего настроения.Поздравления юные участники дорожного движения дополняли напоминаниями о важности соблюдения ПДД, которые они изучают вместе с сотрудниками полиции.ФОТО: УМВД России по Владимирской области