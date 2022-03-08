Свыше 50 тысяч автомобилистов приняли участие в массовом автопробеге в поддержку российского лидера Владимира Путина, правительства РФ и спецоперации ВС РФ по защите ЛДНР от агрессивных действий киевских властей прошла в воскресенье по всех крупнейших городах страны.

Свыше 50 тысяч автомобилистов приняли участие в массовом автопробеге в поддержку российского лидера Владимира Путина, правительства РФ и спецоперации ВС РФ по защите ЛДНР от агрессивных действий киевских властей прошла в воскресенье по всех крупнейших городах страны.Автопробеги проведены в таких городах, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Кемерово, Калининград, Симферополь, Иваново, Челябинск, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Липецк, Владимир, Екатеринбург, Красноярск.Участники автопробега на главные проспекты и улицы городов каждого региона РФ, разместив на своих транспортных средствах букву Z и ряд лозунгов – "Zадачу Vыполним!", "Своих не бросаем!", "Zащита!", "Zа победу!", "Zа Путина!".Москва и Московская область показали самые высокие показатели: в столице свыше 2 тысяч автомобилей приняло участие в акции, общая протяженность колонны составила 12 км. Автопробег завершился на Поклонной горе, а ее маршрут пролегал через Можайское шоссе, Новый Арбат, Садовое Кольцо.