Пользователи Сети начали активно регистрироваться в ЯRus после блокировки в России Facebook и ограничения вещания TikTok. Хакеры атакуют площадку, так как она является популярным аналогом западных платформ.

Пользователи Сети начали активно регистрироваться в ЯRus после блокировки в России Facebook и ограничения вещания TikTok. Хакеры атакуют площадку, так как она является популярным аналогом западных платформ.К проблемам в работе российских сервисов также приводит отключение сетевого оборудования крупными компаниями, в частности Cogent и Cisco. ЯRus не стал исключением.За последние сутки популярность приложения ЯRus увеличилась примерно в 100 раз. Позиции приложения улучшаются в официальных онлайн-магазинах. Команда новой соцсети делает все, чтобы пользователи не испытывали трудностей в использовании площадки.