В Кольчугино прошел суд над компанией четырех друзей, похитившей местного жителя из-за личного конфликта. Суд признал их виновными в нескольких разных преступлениях: похищении, хранении

В Кольчугино прошел суд над компанией четырех друзей, похитившей местного жителя из-за личного конфликта. Суд признал их виновными в нескольких разных преступлениях: похищении, хранении оружия, разбое и лишении человека свободы. По информации областной прокуратуры, четверо знакомых решили как следует проучить слишком назойливого ухажёра их подруги, которая попросила с этим разобраться. Местные бандиты забили потерпевшему «стрелку»,