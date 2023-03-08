Андрею - 28 лет. В свободное от работы время - волонтёр. В армии служил на флоте.

Андрею - 28 лет. В свободное от работы время - волонтёр. В армии служил на флоте.В прошлом году он — вместе с другом - ещё до вручения повестки начал выяснять, что ему может понадобиться в зоне СВО, чтобы быстро купить все необходимое. Сомнений не было: «Надо — значит, пойду».Кто тебя заменит?Друг уехал в зону СВО, а на Андрея, IT-специалиста, его работодатель (один из ведущих отечественных банков) оформил бронь (отсрочку). Он этому не обрадовался: «Я буду в офисе отсиживаться, пока мои друзья служат?»На этот вопрос его начальник ответил так: «А кто тебя здесь заменит? Выпускник курсов «стань крутым айтишником» за три дня?»И тот самый друг, который сейчас воюет, сказал примерно то же: «Ты классный компьютерщик. Поэтому сиди на месте. Больше толку будет, чем от тебя, флотского, в сухопутной операции».«Вряд ли от того, что высококлассный специалист в какой-то области будет бегать с автоматом, ситуация поменяется лучше, чем если бы он на своём месте просто хорошо делал свою работу. А чтобы воины эффективно воевали, за их спиной должны быть те, кто обеспечат его эффективность. Провизией, обмундированием, оружием, медициной, связью, стратегией и тактикой, планированием, транспортом...» (Блог Эвелины Гаевской).Придут на сменуИменно поэтому ключевые квалифицированные специалисты должны оставаться на предприятиях, даже если по возрасту они — идеальные кандидаты на мобилизацию.Но они же — будущее любой компании. Кадровый дефицит в промышленности — не новость (слишком долго работа на заводах у молодёжи считалась не престижной). Но работодатели постепенно меняют ситуацию к лучшему: платят рабочим больше, чем офисному персоналу, повышают квалификацию и обучают сотрудников, продвигаю молодых и перспективных. Хотя ситуация всё равно остается сложной — на предприятиях часто просто нет замены опытным мастерам, бригадирам, технологам, инженерам. Не зря на одной из встреч на «Продэкспо-2023» Дмитрий Козлов, гендиректор холдинга «Коломенский», говорил, что не представляет, что будет, когда его опытные начальники цехов уйдут на заслуженный отдых:- Средний их возраст — почти 60 лет. Они отличные специалисты, но что будет через пять лет, когда у них объективно не будет ни сил, ни желания быть вовлечёнными в процесс 24 на 7?А если забрать тех, кто хорош в деле уже сейчас и всё-таки может стать их квалифицированной сменой? Тех самых молодых специалистов, которые уже - обученные профи и готовы расти в профессии?Нужен на своём местеОдна из задач новой Доктрины продовольственной безопасности, утверждённой Президентом РФ в январе 2020 г., - «своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их негативных последствий за счёт постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевой продукцией, формирования её стратегических запасов».Так что в идеале, если говорить о постоянной готовности, ни один завод из стратегически важных останавливаться не должен. Будь то ОПК, легпром, машиностроение, фармацевтическая промышленность, энергетика, пищевое производство, торговля и, конечно, финансовая система. Вот, кстати, почему в условиях постоянных киберугроз такие специалисты, как Андрей, жизненно необходимы...В СССР очень хорошо понимали важность экономики - после начала Великой Отечественной войны менее чем за год (по данным журнала «Экономические стратегии») в тыл эвакуировали до 40% персонала заводов, 15 млн рабочих, инженеров, техников. Тех, кто был нужнее и важнее на своих местах.Тоже подвигВладимирец Серафим Шуманов с первых дней войны взял на себя ответственность за руководство Владимирским Отделением Госбанка и организацию его работы в чрезвычайных условиях, чтобы люди (в том числе, военные) вовремя получали деньги, а ценности и бумаги московских банков бесперебойно отправлялись на восток. Шуманов справился, не зря его наградили знаком «Отличник Госбанка». Потому что труд его и его коллег, как и миллионов других тружеников тыла, тоже был подвигом. И с этим согласны даже те, кто был на передовой.