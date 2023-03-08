Добровольцы СВО из Владимирской области получат единое удостоверение ветерана боевых действий.
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Добровольцы СВО из Владимирской области получат единое удостоверение ветерана боевых действий.
В правительстве Российской Федерации установили «единые требования» для выдачи такого документа.
Удостоверение ветерана боевых действий станет подтверждением данного статуса при предоставлении льгот.
За документом добровольцы должны будут обращаться в свои региональные военные комиссариаты, где их поставили на воинский учет или по месту жительства.
Сообщается, что удостоверение ветерана боевых действий будет выдаваться по заявлению.
Если же бумаги, подтверждающие участие в добровольческом формировании, утеряны, то военные комиссариаты восстановят их.
Напомним, что закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят ещё в ноябре 2022 года. На федеральном уровне для них установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество, оплате коммунальных платежей и пр.
Фото: pxfuel.com