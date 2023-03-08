Добровольцы СВО из Владимирской области получат единое удостоверение ветерана боевых действий. В...

Добровольцы СВО из Владимирской области получат единое удостоверение ветерана боевых действий.В правительстве Российской Федерации установили «единые требования» для выдачи такого документа.Удостоверение ветерана боевых действий станет подтверждением данного статуса при предоставлении льгот.За документом добровольцы должны будут обращаться в свои региональные военные комиссариаты, где их поставили на воинский учет или по месту жительства.Сообщается, что удостоверение ветерана боевых действий будет выдаваться по заявлению.Если же бумаги, подтверждающие участие в добровольческом формировании, утеряны, то военные комиссариаты восстановят их.Напомним, что закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят ещё в ноябре 2022 года. На федеральном уровне для них установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество, оплате коммунальных платежей и пр.Фото: pxfuel.com