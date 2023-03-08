Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура инициировала проверку по факту ЧП.

В Гусь-Хрустальном в детском саду №12 ребёнок пострадал после обрушения крыши веранды под тяжестью снега. Об этом горожане рассказали в соцсетях.Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура инициировала проверку по факту ЧП. По предварительным данным, причиной послужили снежные завалы на крыше. Теперь прокуроры дадут оценку действиям руководителей и сотрудников учреждения.Пострадавшего малыша госпитализировали в больницу. У него диагностировали ушибы. После оказания необходимой медпомощи юного пациента отпустили домой.