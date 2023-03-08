Народные приметы на 9 марта: о чем ни в коем случае нельзя думать в этот день. День выметания...

Народные приметы на 9 марта: о чем ни в коем случае нельзя думать в этот день.День выметания скверных мыслей - призван напомнить всем людям, как важно сохранять позитивные настрой и мышление, вне зависимости от обстоятельств. Несмотря на то, что концепция позитивного мышления критикуется и рассматривается как не вполне действенная, современная нейробиология считатет, что повседневный образ мыслей оказывает долгосрочное воздействие на активность мозга.На Руси наши предки по приметам на этого дня судили об урожае и о том, какая погода будет весной и летом. С этого дня на деревьях развешивали скворечники, изготовленные из березовой коры.Народные приметы 9 марта:- Прилёт птиц сулит хороший урожай хлеба.- Услышать стук дятла - к поздней весне.- Если птицы вьют гнёзда на солнечной стороне домов, лето будет холодным.- Если подул тёплый ветерок, лето будет теплым и дождливым.- Если на Обретение выпал снег, то пасхальная неделя будет холодная.- Синица поёт - к теплу.- Кукушка вечером кукует - к морозу.- Птицы нахохлились - к непогоде.Фото https://www.pxfuel.com/en