Народные приметы на 9 марта: о чем ни в коем случае нельзя думать в этот день.
День выметания...
Народные приметы на 9 марта: о чем ни в коем случае нельзя думать в этот день.
День выметания скверных мыслей - призван напомнить всем людям, как важно сохранять позитивные настрой и мышление, вне зависимости от обстоятельств. Несмотря на то, что концепция позитивного мышления критикуется и рассматривается как не вполне действенная, современная нейробиология считатет, что повседневный образ мыслей оказывает долгосрочное воздействие на активность мозга.
На Руси наши предки по приметам на этого дня судили об урожае и о том, какая погода будет весной и летом. С этого дня на деревьях развешивали скворечники, изготовленные из березовой коры.
Народные приметы 9 марта:
- Прилёт птиц сулит хороший урожай хлеба.
- Услышать стук дятла - к поздней весне.
- Если птицы вьют гнёзда на солнечной стороне домов, лето будет холодным.
- Если подул тёплый ветерок, лето будет теплым и дождливым.
- Если на Обретение выпал снег, то пасхальная неделя будет холодная.
- Синица поёт - к теплу.
- Кукушка вечером кукует - к морозу.
- Птицы нахохлились - к непогоде.
Фото https://www.pxfuel.com/en