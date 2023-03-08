Ксения Собчак напугана исходом отношений.

Ксения Собчак напугана исходом отношений.Пару дней назад Ксения Собчак опубликовала в своем блоге снимок детей: своего сына Платона и падчерицы Ани. Фотографии были сделаны в ОАЭ, куда все большое семейство Бобомоловых-Собчак отправилось на небольшие каникулы.Впрочем не то, что Ксения отправилась на отдых, взбудоражило подписчиков. Многих насторожила подпись к посту о счастливых детях: многие сочли ее приторно-сладкой и неискренней."Как же всё насквозь пропитано лицемерием", "Перестаралась", "Ксения перегибает", "Если у тебя хорошие отношения с чужим ребёнком, зачем об этом трезвонить на весь свет", – поделились своим мнением о поведении Ксении Собчак пользователи Сети.Присоединилась к этому мнению и Лена Миро. Блогер, однако, посчитала, что за желанием Ксении Собчак подчеркнуть то, как ладят между собой дети, была скрыта ещё одна важная вещь. Уверена Миро, что показным дружелюбиемСобчак пытается удержать ускользающего Богомолова от развода. Якобы в том случае, если в семье настанут трудные времена, Константин Богомолов вспомнит о "гостеприимности, приветливости, любезности" супруги и передумает."Если нужно заслуживать любовь, через одобрение, то о каких вообщечувствах может идти речь?! Человек может быть благосклонен в силублагодарности или жалости, или из чувства долга. Но любить за примерноеповедение точно не станет", – поделилась глубокой мыслью она из комментаторов под постом о Ксении Собчак.