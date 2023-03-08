Первые лица Владимирской области поздравили с 8 марта жительниц региона. С восьмым марта женщин...

Первые лица Владимирской области поздравили с 8 марта жительниц региона.С восьмым марта женщин Владимирской области поздравили первые лица региона. Свои пожелания направили губернатор Александр Авдеев, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв и главный федеральный инспектор Сергей Мамеев.Цитата: "Мы не перестаём восхищаться вашей красотой, интуицией и мудростью. Для нас вы - главная опора и поддержка, источник вдохновения и сил. Наравне с мужчинами вы берётесь за самые сложные дела и добиваетесь результатов на благо всей Владимирской области. Без вас невозможно представить развитие ни одной сферы нашего общества...Милые женщины! В этот праздничный весенний день желаем вам здоровья, мира, стойкости духа, светлого настроения и улыбок".