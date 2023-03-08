Как по итогам переписи населения выглядит портрет Владимирской области - и мужской и женский? И...

Как по итогам переписи населения выглядит портрет Владимирской области - и мужской и женский? И почему это миф - что 33 регион - "область невест"? Об этом моей коллеге Анастасии Сахаровой рассказал руководитель Владимирстата Александр Быков.