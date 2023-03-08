Сегодня смотрите итоговые Вести в 20.45: Какая она, владимирская женщина?
Большое...
Сегодня смотрите итоговые "Вести" в 20.45: Какая она, владимирская женщина?
Большое счастье.
Почётный знак родительской славы Земли Владимирской - у семьи Минеевых. О буднях многодетного семейства из Радужного.
Женская статистика.
Во Владимирстате составили среднестатистический портрет жительницы региона. Какая она, наша женщина?
Самая обаятельная.
А в ВлГУ подвели итоги студенческого конкурса красоты. Кто из двенадцати участниц получил заветную корону?