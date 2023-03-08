Сегодня смотрите итоговые Вести в 20.45: Какая она, владимирская женщина? Большое...

Сегодня смотрите итоговые "Вести" в 20.45: Какая она, владимирская женщина?Большое счастье.Почётный знак родительской славы Земли Владимирской - у семьи Минеевых. О буднях многодетного семейства из Радужного.Женская статистика.Во Владимирстате составили среднестатистический портрет жительницы региона. Какая она, наша женщина?Самая обаятельная.А в ВлГУ подвели итоги студенческого конкурса красоты. Кто из двенадцати участниц получил заветную корону?