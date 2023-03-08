Зарплата звезд советского кино была высокой.

Зарплата звезд советского кино была высокой.Современные актеры получают баснословные гонорары и имеют право диктовать уровень своего заработка. Играют они, утверждают многие, не так ярко и проникновенно, как советские актеры. А сколько же зарабатывали за одну картину звезды советского кино?До перестройки в СССР актеры оценивались по трем категориям, которыеопределялись комиссией при учреждениикультуры, к которому был прикреплен артист, сообщает . Каждая категория имела своитарифные ставки, а высшая категория была условно поделена на две группы,определявшиеся уровнем значительности актерских работ. Окладызвезд советского кино варьировались в зависимости от группы и категории. К полученной сумме также приплюсовывались доплаты за стаж и профессионализм, а также премии и награды.Например, главныеисполнители ролей в фильме "Три плюс два" получили дополнительно по 300рублей за присвоение картине более высокой категории. Несмотря на то,что в то время 300-500 рублей казались не очень большой суммой, стоитучитывать, что средняя зарплата обычного советского человека в 1963 году составляла 80 рублей вмесяц.Что же до общей суммы заработка: за одну картину исполнитель второстепенной роли мог получитьмаксимум 1800 рублей, а исполнитель главной роли – максимум 5500 рублей,что было серьезными деньгами, позволяющими приобрести дорогие вещи,такие как автомобиль. Например "Москвич-412" обошелся бы звезде советского кино в 4300 рублей.