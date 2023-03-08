Двое - отправились в тюрьму, двое - отделались лёгким испугом.

В Кольчугине вооруженные пистолетом похитители вывезли мужчину на кладбище и вымогали у него деньги. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Знакомая одного из злоумышленников попросила его помочь разорвать отношения с мужчиной, который постоянно звонил ей на телефон. Альфа самцы повздорили. Один из них решил отвадить навязчивого кавалера подруги при помощи троих друзей. «Ромео» избили, засунули в багажник и вывезли на кладбище. Приехав на погост, продолжая избивать потерпевшего, банда начала требовать с жертвы деньги. В результате было похищено 8 тысяч рублей.Прокуратура не рассказывает каким образом, но полиция в итоге задержала преступников. На них завели ряд уголовных дел. Двое уехали на зону на 10 и 6 лет. Ещё один их товарищ получил три года условно, а последний участник похищения приговорён к ограничению свободы на срок 10 месяцев.