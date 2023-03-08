Владимирский государственный университет подвел итоги ежегодного конкурса Мисс ВлГУ-2023. За...

Владимирский государственный университет подвел итоги ежегодного конкурса "Мисс ВлГУ-2023".За звание самой красивой и талантливой боролись 12 участниц. Кому достался заветный титул расскажет Александр Сыпченко.Зажигательные танцы и песни, филигранная техника владения волейбольным мячом, а также умение произносить самые трудные скороговорки. На сцене концертного зала ВлГУ 12 самых красивых и творческих студенток госуниверситета демонстрируют все свои таланты. Чтобы завоевать симпатии профессионального жюри нужно быть не просто умной и обаятельной, но и оригинальной.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Отличная, очень теплая атмосфера, зал принимает на ура, всем нравится и мне тоже очень нравится, давно такого конкурса у нас не было . Сегодня очень хорошо, командная работа, все участницы яркие, талантливые. Я хочу поблагодарить всех участниц и организаторов за такую подготовку.Организатором конкурса "Мисс ВлГУ-2023" стал Молодежный центр вуза. Студенческая инициатива была поддержана ректором, затем началась подготовка — она продлилась полтора месяца. Конкурс проходил в три этапа: отборочный, подготовительный и финальный.Галина Масленникова, специалист по работе с молодежью ВлГУ:- В заочном этапе девочки проявили свои интеллектуальные способности, также показали своё умение работать на камеру и в команде, и провели мастер-класс по той теме, которая была им близка.В кулинарном состязании проекта медиацентра ВлГУ "Без 15 завтрак" девушки демонстрировали свое умение готовить и работать в команде. За лучшее блюдо голосовали сами студенты. Далее участницы проводили мастер-классы по различным темам: от спорта, ритмики и эмоциональной мотивации до сценической речи. Интеллектуальный конкурс включал тотальный диктант, тест на знание истории Владимирского края и турнир "Ворошиловский стрелок". Четвертый конкурс - медиапортфолио. Конкурсантки представили членам жюри свои образы из трех фотосессий: портретной, фото в вечерних платьях и на свободную тему.Ну, а все самое зрелищное и интересное было, конечно, в финале. Он состоял из танцевального дефиле, творческих номеров, конкурса образов и дефиле в вечерних платьях. Поддержать 12 конкурсанток пришли многочисленные друзья и родственники. Многие заготовили кричалки, плакаты с пожеланиями и конечно, цветы.Ольга Хохлова, сенатор Совета Федерации от Владимирской области:- Я всегда люблю смотреть, присутствовать и много видишь талантливых молодых людей и радует, что они есть у нас, что их много и что будущее у нас будет светлым.По итогам всех испытаний участниц конкурса наградили по 12 номинациям. Все девушки получили ценные подарки от партнеров и друзей Владимирского госуниверситета. Ну, а "Мисс ВлГУ 2023" стала Мария Ильева. Студентка направления "Журналистика" и ведущая Медиацентра. Экскурсионная поездка в Санкт-Петербург - подарок победительнице от ректора вуза.Мария Ильева, победительница конкурса "Мисс ВлГУ-2023":- Я знала, что я выиграю потому что я верю в себя и я очень спонтанно решила попробовать поучаствовать в конкурсе, но я шла нацелено на победу. Я очень рада, что я выиграла, у меня были сомнения, я много переживала, но я вышла и сделала все как надо.Победительница получила не только титул "Мисс ВлГУ-2023", но и возможность представлять наш регион на Всероссийском конкурсе "Краса студенчества". С таким очарованием и верой в себя вновь покорить сердца членов жюри ей будет вполне по силам.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести-Владимир