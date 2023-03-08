Во Владимире с 8 марта поздравили жен и мам мобилизованных. Встреча прошла в отделе социальной...

Во Владимире с 8 марта поздравили жен и мам мобилизованных.Встреча прошла в отделе социальной защиты населения.Мамам и супругам защитников передали поздравления от губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Близкие мобилизованных- их надёжный тыл и главная поддержка. Участницам встречи вручили цветы и организовали для них праздничный концерт. Все семьи наших земляков- участников специальной операции- окружены вниманием и получают необходимую поддержку.Елена Беряцкене, директор Управления соцзащиты по г. Владимиру:- Оказание содействия в получении места в детском саду, конечно, этим занимается управление образования. Внеочередное получение путёвок в загородные оздоровительные лагеря. Все эти пункты определены указом губернатора Владимирской области.Анастасия Калачёва, председатель Комитета семей воинов Отечества во Владимирской области:- Психологическую помощь мы обязательно предлагаем. Разговариваем с человеком. Даём контакты, если эта помощь нужна. Мы всегда на связи с ними))