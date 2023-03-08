Во Владимире с лекции историка из МГУ о границах Владимиро-Суздальской Руси стартуют Музейные...

Во Владимире с лекции историка из МГУ о границах Владимиро-Суздальской Руси стартуют "Музейные чтения".Лекция известного российского историка Дмитрия Алексеевича Хитрова, кандидата исторических наук, доцента Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова - «Исторические границы Владимирской и Суздальской земель» состоится 23 марта в 18 часов в Музейном центре «Палаты». Вход – по бесплатным билетам.Встреча со знаменитым экспертом состоится в рамках традиционного "Музейного лектория", проводимого Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, сообщила пресс-служба ВСМЗ. Она откроет новый цикл "Музейного лектория", предваряющий крупнейший научный форум - "Миловские чтения". Владимирцев ждут лекции известных учёных из ведущих вузов страны. В поле зрения – история средневековой Руси.На первой лекции, 23 марта, будет представлена новая, уникальная информация, которой пока нет ни в одном из учебников.Спешите приобрести бесплатный билет на сайте музея. Старт продаж – 9 марта.Фото пресс-служба ВСМЗ и https://www.pxfuel.com/en