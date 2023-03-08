С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181566 владимирцев.

Во Владимирской области 8 марта выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 24 человек. Еще 15 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 12 - в Ковровском, 7 - в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Кольчугинском и Александровском, 3 - в Меленковском, по 2 - в Камешковском, Вязниковском и Суздальском, по 1 - в Селивановском и Петушинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181566 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50276 заболевших во Владимире, 21543 - в Ковровском районе и 19638 - в Муроме.