Во Владимирской области 9 марта 2023 года снова будет снежный день. Ожидается пасмурная погода,...

Во Владимирской области 9 марта 2023 года снова будет снежный день.Ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночной снег к утру затихнет. Днем он пойдет с меньшей силой, а вечером снова ее наберет.Воздух прогреется до 0 градусов.Атмосферное давление немного вырастет - с 734 до 736 мм ртутного столба.Ветер - максимум 5 метров в секунду.Народный прогноз погоды9 марта отмечается день обретения главы Иоанна Крестителя. Этот день предсказывал погоду на апрель: "Если день по снегу, то и в апреле по снегу, а если по голу, то и в апреле по голу". День 9 марта в народе зовут еще Дмитриевым днем. И по этому дню судили о погоде на праздник Пасхи: "Если Дмитриев день на снегу, то святая (Пасха) по снегу, а Дмитриев по голу, и святая по голу". Если рога луны яркие и крутые — к морозу.Фото https://www.pxfuel.com/en