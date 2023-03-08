Во Владимирской области Единая Россия и ГИБДД вручили женщинам за рулем цветы. Вместо проверки...

Во Владимирской области "Единая Россия" и ГИБДД вручили женщинам за рулем цветы.Вместо проверки документов - букет тюльпанов и теплые поздравления!Сотрудники ГИБДД города Владимира, молодогвардейцы и волонтеры «Единой России» провели совместную акцию в честь международного женского дня. Они поздравили автоледи с 8-ым марта, подарили им цветы и зарядили хорошим настроением на остаток дня. Всего девушкам вручили больше сотни букетов.Владимир Горелов заместитель начальника УГИБДД по городу Владимиру:- От лица Госавтоинспекции желаем вам, чтобы ваше безупречное поведение на дорогах было хорошим примером для других участников дорожного движения. С праздником, дорогие дамы!Павел Кутузов руководитель ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»:- Поздравили дам-автолюбительниц, вручили им букеты цветов. Замечательный праздник. Было очень приятно наблюдать за реакцией девушек, которые вначале очень волновались, когда их останавливал сотрудник ГИБДД, а потом расплывались в улыбке от того, что видели букеты.Алина жительница Владимира:- Настроение вот такое! Особенно после такого сюрприза приятного но не могу, эмоции конечно- А насколько неожиданно было, что ожидали, когда увидели инспектора?- Думала меня штрафовать будут.