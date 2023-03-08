Во Владимирской области еще 77 человек за сутки заболели коронавирусом. На территории Владимирской...

Во Владимирской области еще 77 человек за сутки заболели коронавирусом.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 марта 2023 года лабораторно подтверждео 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (24 сл. в г.Владимире, 15 сл. в Муромском, 12 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 4 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Александровском, 0 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 0 сл. в Судогодском, 0 сл. в Собинском, 0 сл. в г. Радужный, 0 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 0 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Меленковском, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском).