Во Владимирской области мужчину, преследовавшего девушку, ее знакомые под пистолетом вывезли в...

Во Владимирской области мужчину, преследовавшего девушку, ее знакомые под пистолетом вывезли в багажнике на кладбищеКольчугинским городским судом вынесен приговор в отношении четверых местных жителей за похищение человека, разбой, незаконное ношение огнестрельного оружия, грабёж и незаконное лишение человека свободы.Установлено, что знакомая одного из осужденных попросила его помочь прекратить звонки потерпевшего на ёё телефон. С тремя своими друзьями заступник, угрожая пистолетом, и нанеся удары по голове и телу потерпевшего, засунули потерпевшего в багажник автомобиля и вывезли на городское кладбище. Где стали бить и требовать деньги. Получили 8 тыс рублей, после чего их действия были пресечены сотрудниками полиции.Приговором суда двум мужчинам, сыгравшим особо активную роль назначено 10 лет и 6 лет строгого режима сообщила пресс-служба облпрокуратуры.С учётом признания вины, заглаживания вреда перед потерпевшим, третьему виновному дали 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, четвёртому – в виде ограничение свободы на срок 10 месяцев.Фото https://www.pxfuel.com/en