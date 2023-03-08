Во Владимирской области прокуратура ведет проверку по факту обрушения крыши веранды в детском...

Во Владимирской области прокуратура ведет проверку по факту обрушения крыши веранды в детском саду.Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой организована проверка по факту обрушения прогулочной веранды, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Предварительно, причиной произошедшего стало скопление снега на крыше конструкции. Напомним, вчера мы сообщали, что во Владимирской области в крыша веранды в детском саду под тяжестью снега.В ходе проверочных мероприятий прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также деятельности должностных лиц детского образовательного учреждения.Проверки своевременной очистки территорий от снега организованы во всех детских садах города и района.Фото https://vk.com/gus_33_gus