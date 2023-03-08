Во Владимирской области семья Минеевых воспитывают пятерых детей. В чем состоит главное семейное...

Во Владимирской области семья Минеевых воспитывают пятерых детей.В чем состоит главное семейное счастье знают точно Минеевы из Радужного. Родители воспитывают пятерых мальчишек, успевают путешествовать, побеждать в конкурсах и строить дом. Кристина Иванова продолжит.- Сашенька немного застенчивый.. А Андрюша... Он любит подраться. Да, Андрей?- И порезвиться!- Да, порезвиться.Степан знакомит со своей большой семьей - у мальчика четыре брата. Сегодня они все вместе роют снежные тоннели. Собраться вот так, всей гурьбой, во дворе удается все реже, рассказывает мама Валентина. У каждого - своё расписание. У старших - гитара, бассейн, у младших - режим сна. Например, чтобы получить почетный знак родительской славы Земли Владимирской, семье Минеевых пришлось рассчитать свое время выхода на сцену до минуты - и даже привлечь начальника управления образования администрации Радужного.Валентина и Денис Минеевы, многодетная семья:- Я наблюдала за концертом, супруг и начальник управления образованием нянчились с детьми. С младшим как раз-таки, да. Татьяна Николаевна очень сильно помогла в этом плане, когда нас награждали. И концерт дали посмотреть маме. И отдохнуть.Познакомились будущие многодетные родители в клубе горного туризма. Активные и спортивные, сразу друг другу понравились. Поженились. Валентина выросла в многодетной семье, потому для нее, говорит, такое количество детей - не подвиг, а норма. Заранее ничего не планировали, а каждая новая беременность становилась приятной вестью для обоих.Валентина Минеева, многодетная мама:- Когда вышел закон о материнском капитале, мы им сразу воспользовались. Было двое детей. Мы поменяли двухкомнатную на трехкомнатную. И уже в трехкомнатной через два года у нас и третий, и четвертый, и пятый родились дети.Свою роль сыграл и город. Радужный, по словам Минеевых, идеален для семейных. Школа и детский сад рядом, есть секции, на улицах тихо и спокойно. Минеевы пробовали пожить в Москве, но вскоре вернулись. Здесь лучше. Денис преподает в местной школе историю, Валентина - воспитатель детского сада.Валентина Минеева, многодетная мама:- С одним тяжело и с двумя тяжело. И с тремя тяжело. С любым количеством детей тяжело, потому что появляется новый член семьи, нам нужно подстроиться под него или он под нас, научиться принимать его таким, какой он есть. Это интересно, это весело иногда бывает. Трудно бывает. Это праздники. Это ответственность.Ответственность на двоих, подчеркивают многодетные родители. Папа в любой момент готов взять на себя всех пятерых и отпустить маму на обучение в другой город, в путешествие, покорять горы и небо...Минеевы следят за всеми положенными им выплатами - смеются, готовы даже консультировать других многодетных. Регулярно ездят отдыхать, в 2018-м по бесплатной путевке побывали в Словении. Получили землю под строительство - участок непростой, с насаждениями, зато все коммуникации рядом. Правда, из-за долгой чистки участка Минеевы не успели в определенный срок залить фундамент - и положенный им сертификат на строительство дома от государства (3 252 000 рублей) "сгорел". Его нужно было использовать в течение года. И теперь Минеевы, как семья с пятью детьми, вновь встали на очередь - чтобы получить субсидию на улучшение жилищных условий.- Дети растут, требуют своего пространства... своей комнаты...- Так, его закопали.- Кристина, отвлекаемся... эй, эй, бегу на помощь!Быть многодетным - это еще и постоянно пытаться всё успеть. Расхожая фраза, что если организовал троих, далее количество не имеет значения, семье не близка. С каждым ребенком хлопот, конечно, становится только больше. Однако при этом, Минеевы признаются, что не перестают мечтать о восьмом члене семьи - о дочке.Кристина Иванова, Андрей Синягин, Вести "Владимир".