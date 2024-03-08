Интересное видео: жадный снегирь не хочет делиться семечками с двумя чечётками В группе Береги...

Интересное видео: жадный снегирь не хочет делиться семечками с двумя чечёткамиВ группе "Береги природу! Владимирская область" опубликовано интересное видео - на нем жадный снегирь не хочет делиться семечками с двумя чечётками. И бесстрашно прогоняет соперниц прочь.Специалисты говорят, первый месяц после зимы - один из самых трудных для пернатых. Особенно, если зима была снежная. И сейчас важно подкармливать птиц.Чтобы привлечь к этому внимание, экологическая организация "ЭКА" проводит конкурс "Хранители птиц".Участникам предлагается сделать правильные кормушки и написать об этом отчет.Конкурс продлится до 1 апреля.