Как Владимирская область готовится к половодью? В пресс-службе администрации города Владимира...

Как Владимирская область готовится к половодью?В пресс-службе администрации города Владимира сообщили о проверке готовности сил и средств муниципального звена РСЧС к половодью.В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории города созданы оперативные группы, а на предприятиях назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод.Уровень подъема воды в водоемах на территории города постоянно контролируется, - для этого созданы посты на реках Содышка, Клязьма и на плотине реки Рпень. В дежурно-диспетчерскую службу ежедневно поступают данные о паводковой обстановке.В целях организации безаварийного пропуска половодья специалисты проводят очистку территории города от снега, льда и мусора, а также проверяют состояние ливневых пропускных труб на автомобильных дорогах и ливневых канализационных сетей.Подготовлены водооткачивающая техника и плавсредства для работы в зонах возможного подтопления, проведена проверка готовности пунктов временного размещения населения, подлежащего эвакуации из зон возможного подтопления. Созданы запасы финансовых и материальных ресурсов.Подготовлены списки жителей домов, попадающих в прогнозируемые зоны подтопления, им специалисты разъяснили алгоритм действий и довели под роспись уведомления о необходимости обязательного отселения в случае реальной опасности при паводке.Фото: пресс-служба администрации Владимира