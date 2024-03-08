Как Во Владимирской области проходят маммографические обследования с использованием искусственного...

Как Во Владимирской области проходят маммографические обследования с использованием искусственного интеллекта?Во Владимирской области в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" внедряют новые технологии на базе искусственного интеллекта. Как теперь проходят маммографические обследования в больницах, и как система взаимодействует с врачами, - расскажет Полина Лаптева.Этот рентген-аппарат с легкостью "подстроится" под пациента. Первоначальный этап маммографического обследования начинается здесь. Здесь получают 4 снимка молочных желез, по два на каждую, которые с рабочей станции лаборанта передаются доктору, и параллельно, - в базу искусственного интеллекта.Альфия Хасанова, врач - рентгенолог рентгенологического отделения городской больницы №2:- В течение 40 секунд ИИ уже проводит свое скриннинговое исследование и дает результат обработанных данных // Доктору примерно необходимо для оценки одной женщины около 10 15 минут, не меньше.Искусственный интеллект был установлен на этот маммограф по федеральной программе "Цифровая экономика" с осени 2023 года. Он действует на основе алгоритма, выявляя патологии.На этом снимке система увидела участки поражений молочных желез и выделила их. Синим - уплотнения в виде кальцинатов, оранжевым - уже злокачественное образование. Чтобы ставить диагноз точно, системе предстоит еще многому научиться у своих человеческих коллег- врачей.Сервис передаёт снимки в Центральный архив медицинских изображений. Каждый из них сканирует искусственный интеллект. Таким образом происходит обучение системы.Альфия Хасанова, врач - рентгенолог рентгенологического отделения городской больницы №2:- Все больше исследований, в которых мы можем сказать, что "жмем ему руку". Всегда говорят, что необходимо второе чтение доктора, для того, чтобы не было ошибок, не было пропусков. Это наш помощник в будущем.Ежедневно маммографические обследования здесь проходят 8 - 10 женщин. За 2023 год было выявлено более двух тысяч патологий, из них онкологические заболевания у 17 пациенток.Сейчас в кабинете работают 4 рентгенолога и 6 лаборантов. Заменить живого доктора полностью компьютер пока не может. Но ожидается, что уже в ближайшем будущем он станет, как минимум, его главным помощником.Полина Лаптева, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".