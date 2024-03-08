Какие безрассудные поступки совершали владимирцы ради женщин? Русский драматург Антон Павлович...

Какие безрассудные поступки совершали владимирцы ради женщин?Русский драматург Антон Павлович Чехов писал: «Если пишешь о женщинах, то поневоле должен писать о любви».С давних времен мужчины совершали смелые поступки для завоевывания своих возлюбленных. Но то, что хорошо для милых дам, - иногда кажется безрассудным для представителей «сильного пола».В открытом опросе сервиса SuperJob мужчины рассказали, какие необдуманные поступки совершали ради женщин:- Каждый четвертый назвал женитьбу, в сумме этот пункт выбрали 25% опрашиваемых.- Долгие поездки ради встречи с «той самой» набрали 6% голосов.- Особо «робкие» назвали большим безумством признание в любви. Этот пункт озвучили 5% мужчин.- 5% мужчин решились на переезд ради любимой.- Самые напористые ухажеры назвали такие безрассудные поступки, как драки и покорение высоты: «Залезал в общагу к невесте по водосточной трубе». Подобные ответы набрали 4% голосов.- Еще 2% утверждают, что буквально разорились ради дорогого подарка женщине.- Помимо этого, 1 из 100 мужчин ради любимой брал кредиты.- Также по 1%: прыгали с высоты, купались в проруби, прощали измены.Среди других неординарных поступков во имя любви: именные татуировки, серенады, ссоры с родителями и даже увольнения с работы.Фото: freepik.com