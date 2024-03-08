Самая женская улица во Владимире находится в центре города, она так и называется – улица 8-е марта. Историю этой улицы рассказали в пресс-службе областного правительства. На карту города ее

Самая женская улица во Владимире находится в центре города, она так и называется – улица 8-е марта. Историю этой улицы рассказали в пресс-службе областного правительства. На карту города ее нанесли в 1933 году. Тогда объединили часть улицы Гражданской и улицу Столетовскую в так называемой Солдатской слободе. В итоге получилась улица 8-го марта. Она идет параллельно