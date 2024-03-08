Леди в погонах: почему в Следственном комитете Владимирской области все больше представительниц...

"Леди в погонах": почему в Следственном комитете Владимирской области все больше представительниц прекрасного пола?Леди в погонах. Женщины-следователи наравне с мужчинами выезжают на места преступлений, собирают улики, допрашивают преступников. Почему в Следственном комитете региона все больше представительниц прекрасного пола и почему убийцы легче признаются в содеянном именно им? Кристина Иванова продолжит.- Сильней!- А тебе не страшно?- Нет.Бесстрашие трехлетней Киры - это от мамы, говорят в семье Мамаевых. Светлана - капитан юстиции - свой обеденный перерыв проводит с дочерью. Дорога каждая минута. Ведь после продолжится рабочий день. И, вероятно, вечер. Такова служба.Светлана Мамаева, следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Владимирской области:- Может быть и мало. А когда бывает много с детьми? Мне кажется, любой человек в любой профессии считает, что он мало времени уделяет своему ребенку. Ну она говорит, мама преступников ловит, поэтому, думаю, понимает.Строгой мама Света всё же бывает. Следователь по особо важным делам Светлана Мамаева расследует крупные экономические и коррупционные преступления, проводит допросы лиц "со специальным правовым статусом"- например, областных чиновников. И свою, на первый взгляд, неженскую работу называет удачно реализованной мечтой детства - помогать людям. Как в деле обанкротившегося Покровского завода биопрепаратов - там в 2023-м более двух сотен работников не получили свои зарплаты.Светлана Мамаева, следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Владимирской области:- Был возмещен на стадии следствия ущерб, нанесенный гражданам действиями руководства завода, на сумму свыше 42-х миллионов рублей.Село Порецкое Суздальского района. Мужчина рассказывает, как забил молотком собутыльника. Преступник пытался скрыть следы, но был оперативно задержан. На допросе во всем признался. Дело вела молодой следователь Анна Демидова. Чтобы убийцы, маньяки и насильники, скажем так, "раскрылись", допрос нередко становится похож на сеанс психотерапии, рассказывает она. И женщина-следователь, об этом уже говорит статистика, "колет" неразговорчивых быстрее.Анна Демидова, старший следователь Фрунзенского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Владимирской области:- Женщина-следователь - она более располагает. Более мягко ведет допрос. Используем весь необходимый инструментарий - от уголовно-процессуального кодекса до какой-то личной беседы о жизни его: на воле или в детстве.На трудное детство пеняют многие "оступившиеся", говорят здесь. Особенно перед женщиной. Но следкомовские красавицы непреклонны. А вот сердце даже под кителем остается женским - тяжко и особо тяжко бывает, когда приходится расследовать дела, связанные с детьми.- А не было у вас мысли бросить это дело и заняться чем-то более спокойным?Анна Демидова, старший следователь Фрунзенского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Владимирской области:- Были мысли бросить данное ремесло. Но спустя время я понимала, что без следственной работы мне очень скучно и жизнь кажется какой-то однообразной.Евгения Горина, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области:- Женщин действительно становится все больше. И у нас есть следственные подразделения, где большинство сотрудниц прекрасного пола.Практически круглосуточная занятость, ведение одновременно нескольких дел (по пять и более), предельная концентрация и постоянные разъезды - эти женщины в погонах успевают всё. Правда, рассказывает Светлана, выйти из декрета пришлось, когда дочке было всего 8 месяцев. Близкие отнеслись с пониманием. Ведь мама ловит преступников.Кристина Иванова, Илья Хлудов "Вести-Владимир"