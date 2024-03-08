Народные приметы на 9 марта. Что надо съесть в Иванов день, чтобы обрести крепкое здоровье? В...

Народные приметы на 9 марта. Что надо съесть в Иванов день, чтобы обрести крепкое здоровье?В субботу, 9 марта 2024 года, православная церковь вспоминает Иоанна Крестителя, а также отмечает первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи.Пророк был великим подвижником и проповедником христианства. В своих молитвах верующие просят его о заступничестве перед Спасителем, а также об исцелении от телесных и душевных болезней.Праздник в народе называют Иванов день или, по другому, - Обретение. Название связано с тем, что в это время птицы начинают вить гнезда, что символизирует обретение ими дома и потомства. Чтобы им помочь, на Руси была традиция строить скворечники и развешивать их на деревьях возле своих домов.Что можно и нельзя делать в Иванов день?- Обратите внимание на птиц, ведь с ними в этот день связано много примет. Например, если вы увидели, как прилетели первые жаворонки, значит, в вашу семью спешат счастье и благополучие. В то время как стучащая в окно птица предсказывает несчастье.- Не рекомендуется заниматься стиркой. Наши предки верили, что вместе с водой уйдет и здоровье.- Не стоит свистеть, - можно отпугнуть денежную удачу.- Этот день считается благоприятным для рыбаков. Согласно приметам, рыбак вернется домой с хорошим уловом, из которого крестьяне готовили блюда и угощали гостей. Рыба, съеденная в этот день дарит крепкое здоровье, поэтому стоит хотя бы купить ее в магазине.- Лучше не распивать спиртные напитки в Иванов день. На Руси считали, что это приведет к неприятностям.Погодные приметы на 9 марта:- Птицы нахохлились – к непогоде.- В какую сторону ворон сел клювом – оттуда и ветер налетит.- На 9 марта не пошел снег — весна придет ранняя.- Рога месяца яркие и крутые – к морозу.- Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному лету.Фото: freepik.com; Fusion Brain, платформа для генерации изображений