“Пополнение в телевизионной семье»: корреспондент ГТРК «Владимир» встретила Год Семьи в статусе...

“Пополнение в телевизионной семье»: корреспондент ГТРК «Владимир» встретила Год Семьи в статусе молодой мамыВ новом статусе - молодой мамы - встречает 8 марта наша коллега - корреспондент и ведущая ГТРК "Владимир" Любовь Клюквина.Пополнение в нашей телевизионной семье произошло в начале Года Семьи в России. В конце января Любовь Клюквина подарила супругу Евгению сына Яна.Малыш - настоящий богатырь. При рождении он весил 3 килограмма 700 граммов. Сейчас Ян активно растет и "наедает" щеки. А молодые родители осваивают новые обязанности.Вместо привычных эфиров теперь: кормление, купание, прогулки. Все по режиму. По словам Любови Клюквиной, материнство стало для нее очень важным жизненным этапом.Любовь Клюквина, корреспондент и ведущая ГТРК "Владимир", молодая мама:- Ой, мне хотелось плакать очень сильно от счастья! Потому что это были новые какие-то для меня эмоции. Я всегда представляла, как же он будет выглядеть? А понравится ли он мне? А понравлюсь ли я ему? Все равно есть такие мысли. Но когда я его увидела - всё. Я абсолютное какое -то счастье получила!