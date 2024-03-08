Весной во Владимирской области ожидается половодье.

Как сообщила пресс-служба Правительства Владимирского региона, положено начало подготовки к весеннему половодью. В региональной столице сформированы группы реагирования, а на предприятиях назначены ответственные за пропуск вод с паводков.На реках Содышка, Клязьма и Рпень созданы посты контроля уровня воды. Также идёт очистка города от льда, снега и мусора. Ливневые трубы и каналы проверяются для оценки готовности.Подготовлена техника и плавсредства, проверили места временного размещения жителей. Также составлен список домов, которые могут пострадать из-за паводков.