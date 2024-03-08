Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 9-летнего мальчика во время тренировки по рукопашному бою по статье причинение смерти по неосторожности. Трагедия произошла в ковровской

Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 9-летнего мальчика во время тренировки по рукопашному бою по статье причинение смерти по неосторожности. Трагедия произошла в ковровской школе №5 вечером 6 марта. Ребенок занимался боем с 2020 года. Беды ничто не предвещало. По предварительным данным, в ходе тренировки мальчик потерял сознание и до приезда работников скорой помощи