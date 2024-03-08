Специалисты рассказали владимирцам, как выбрать стимулятор и ингибитор для рассады Всем...

Специалисты рассказали владимирцам, как выбрать стимулятор и ингибитор для рассадыВсем растениеводом известно, что борьба за урожай начинается с рассады. И...труба зовёт! Пришло время заняться этой борьбой. А чтобы она прошла без потерь, слушаем советы ведущих рубрики Виктории Михеевой и Валентины Блиновой.- Валентина Васильевна, горячая пора начинается у садоводов огородников. Рассаду надо выращивать. Причем, сначала мы ее стимулируем, чтобы она хорошо взошла, в рост пошла, а потом мы бросаемся замедлять этот ход, потому что буйная растительность вытягивается, а нам это совершенно не нужно. Но вот для того, чтобы сначала простимулировать, а потом, возможно, и замедлить рост растений, - существуют некоторые препараты. Причем, как химические, так и натуральные.- Конечно, еще существуют физические методы управления ростом. Почему вытягивается рассада? Потому что очень тепло в комнате и мало света. Можно, конечно, усилить освещение, но тогда нужно знать точное количество часов для освещения рассады. Держать определенную температуру. Но ученые долго работали, и еще в 20 веке выяснили, что есть вещества, которые тормозят развитие рассады и даже просто взрослых растений.- Давайте попозже мы будем замедлять рост. Всё-таки сначала надо, чтобы семена проклюнулись и пошли в рост.- Эти вещества относятся к гиббереллинам, и они во взаимном действии с ауксинами, цитокининами проявляют синергизм, то есть взаимно усиливают влияние друг друга и стимулируют рост развития растений, но при низких концентрациях. Эти вещества выделили из пыльцы рапса в 20 веке. А когда мы очень сильно повышаем концентрацию брассинолидов (гормоны, которые выделены из пыльцы Рапса Крестоцветного), - тогда они ингибируют, то есть замедляют рост корней, но и ослабляют действие других гормонов.Но ингибиторы - это замедлители. Причем, этот процесс, который происходит и в человеческом организме, и даже в каких-то иных механизмах, например, в замедление коррозии. Простимулировать можно как химическими веществами, так и натуральными.Раньше, в старину, стимулировали, выдержанным на протяжении 2 недель в холодильнике, соком алоэ. Прорастание корней стимулируют ветки ивы. Их ставили в воду, и выделялось вещество, которое потом ускоряло развитие корней у других черенков или просто у растений, даже семена некоторые проращивали. Кто-то стимулировал цветение, чтобы было больше плодов, - это опрыскивали раствором меда. Но это такие стимуляторы очень мягкие, не приносящие вреда, ни человеку, ни пчелам, ни другим животным.- Но лучший стимулятор - это соблюдение условий проращивания. То есть, как, Вы сказали — температура, освещенность. Теперь ингибиторы. Рано высаживать, надо как-то рост замедлить.- А есть ингибиторы, которые замедляют прорастание семян уже внутри плодов. Приходится потом делать стимуляцию прорастания семян, выводить из состояние покоя спящий зародыш. Ингибиторы, то есть "тормозители" роста, бывают гормональной природы и синтетические. Гормональной природы вещества: абсцизовая кислота - абсцизин и этилен — газ. Он тормозит рост, но ускоряет созревание плодов. А бывает еще соединение производной и абсцизина и этилена вместе. Самый известный из ретардантов, то есть замедлителей роста, чтобы не втягивалась рассада - это Атлет (там вещество хлормекват-хлорид). Другие препараты: Коренастый, ЦЦЦ, Антивылегач. А вот морфактины, синтетические соединения, которые тормозят рост и развитие органов у молодых растений, подавляют рост и развития междоузлий, но зато питательные вещества, которые не идут вверх в зеленой части растения, никуда не деваются, они идут вниз к корням, улучшается развитие корневой системы. От развития корневой системы будет зависеть и рост высаженного растения.- Ну, и главное, - наблюдать за своим растением, понимать его, что же ему не хватает в этот раз, простимулировать рост или замедлить рост. Как ухаживать за ним - читайте литературу, узнавайте у более опытных садоводов-огородников.Из передачи "Во саду ли, в огороде", Радио "Россия-Владимир".Фото: freepik.com