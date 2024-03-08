55% населения региона составляют женщины.

Согласно информации аналитиков Владимирстата, в регионе проживает около 724 тысяч женщин, что составляет 55% от общего числа населения региона. Средний возраст жительниц составляет 46 лет. Дополнительно, из общего числа женщин 79% проживают в городской местности, а оставшиеся 21% – в сельской.В Центральном федеральном округе, с учетом Москвы и других областей, проживает около 21,6 миллионов женщин. Среди них 83% являются горожанками. Средний возраст жительниц ЦФО составляет 45 лет и 53% из них состоят в браке.Кроме того, 89% женщин в Центральном федеральном округе не курят, в то время как только 10% из них занимаются спортом.