В музее-заповеднике «Александровская слобода» прошел праздник для многодетных семей В...

В музее-заповеднике «Александровская слобода» прошел праздник для многодетных семейВ музее-заповеднике «Александровская слобода» «стартовал» Год семьи. Открытие состоялось в Музейном творческом центре «Царская мастерская». Там прошел праздник для многодетных «Вместе дружная семья», на который пригласили шесть семей, в том числе, - участников специальной военной операции.Мамы вместе с детьми создавали куклу "Зерновушку" - образ кормилицы, олицетворение богатства и хорошего урожая. Основа куклы - мешочек, плотно набитый зерном.Таких кукол в старину дарили молодоженам и новосёлам. Женщины вложили в куклу монетку для достатка и записку, на которой оставили пожелание для своей семьи. Музейщики обещают: это лишь начало "семейной программы" в стенах слободы.Екатерина Копейкина, заведующая отделом музея-заповедника «Александровская слобода»:- После того, как завершилась программа, все гости отправились в провинциальную гостиную, где их ждал чай и угощение - ароматные имбирные полоски. Программа, которая состоялась сегодня - первая в череде мероприятий, которые запланировала Александровская слобода.