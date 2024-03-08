Во Владимире для жён участников СВО провели День красоты День красоты. Социальную акцию под...

Во Владимире для жён участников СВО провели "День красоты"День красоты. Социальную акцию под таким названием для жен участников специальной военной операции провели во Владимире."День красоты" приурочили к Международному женскому дню. Праздник женам бойцов подарили сотрудники "Семейного многофункционального центра" совместно с Ресурсным Центром поддержки добровольчества и молодежных инициатив Владимирской области.А партнёром проекта стал Владимирский технологический колледж. В учебном салоне красоты студенты под руководством педагогов сделали женщинам причёски и макияж. А в это время дети рисовали своих самых красивых мам, чтобы отправить их портреты отцам на передовую.Участие в "Дне красоты" приняли 7 женщин. Это жены военнослужащих и одна мать участника специальной военной операции.