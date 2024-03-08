В Коврове суд встал на сторону покупательницы и теперь она может получить 4 товара вместо одного.

Как сообщил Роспотребнадзор по Владимирской области, летом 2022 года пострадавшая заключила договор купли-продажи. Оба участника сделки, как выяснилось, из Коврова. Фирма-продавец взяла полную предоплату в размере более 10 тысяч рублей, однако в установленные сроки стол не привезли.Покупательница хотела договориться с фирмой, однако не вышло и та обратилась в ковровский отдел Роспотребнадзора. По результатам суда требования удовлетворены и женщина получила 47 тысяч 126 рублей.