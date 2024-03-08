Во Владимирской области подвели итоги конкурса «В каждом сердце - Россия» В каждом сердце -...

Во Владимирской области подвели итоги конкурса «В каждом сердце - Россия»"В каждом сердце - Россия". Итоги конкурса под таким названием подвели во Владимирской области. Федеральный проект объединил представителей всех поколений. Все подробности - в нашем репортаже.Признание в любви Родине - и большой, и малой. Конкурс "В каждом сердце - Россия" получил широкий отклик. Видеоролики в оргкомитет направили практически из всех территорий края. А итоги подвели в региональном отделении партии "Единая Россия".Имена победителей назвали тележурналист Мария Платанюк, - куратор конкурса в нашем регионе и Владимир Лялин, - координатор партийного проекта "Историческая память" во Владимирской области.Владимир Лялин, координатор проекта партии "Единая Россия" "Историческая память" во Владимирской области:- Работ прислали очень много, свыше нескольких десятков. И, конечно, выбрать было очень тяжело хорошие работы, потому что все они были по-своему оригинальны. У всех разные подходы. И, конечно, здорово, когда столько талантов есть во Владимирской области.Мария Платанюк, тележурналист, куратор конкурса "В каждом сердце - Россия" во Владимирской области:- Я хочу поблагодарить организаторов конкурса за то, что мне было доверено курировать этот проект в нашем регионе. Бесценный для меня опыт, очень важный. И главные эмоции, которые сегодня наполняют, - это, конечно же, гордость: за нашу великую страну, за нас, - жителей этой страны, и, конечно же, за нашу родную Владимирскую область.К конкурсу регион присоединился в январе. Почему Вы гордитесь своей страной? Какие её достижения считаете главными? Ответить на эти вопросы предлагали участникам.Форматы оказались разными: от интервью и репортажей до клипов и даже "минифильмов". Бронзу завоевал пансионат посёлка Садовый. Об Отечестве рассказали и сотрудники, и постояльцы.А этот ролик жюри, что называется, "пересматривало". Пронзительно - о России. А фоном - "белые снеги", как у Евтушенко. Работа завоевала серебро.Клип Остапа Шатуновского, - он написал и музыку, и слова, снял вместе с другом, оператором Александром Корнеевым.Остап - профессиональный автор-исполнитель. И...вынужденный переселенец. Приехал во Владимирскую область из Харькова в 2014-ом. Сегодня он все сердцем поддерживает СВО и бойцов на передовой.Остап Шатуновский, автор-исполнитель, лауреат конкурса "В каждом сердце - Россия" ( 2-ое место):- Сначала в поддержку Донбасса писал очень много. Причём, еще находясь в Харькове. Когда вот первые удары по Луганску были, появились мысли по песням. Когда сюда приехал, оно как-то само пишется. Просто смотришь, что происходит, и голове уложить...Гитара - рядом...А владимирский филиал Президентской Академии посвятил работу Великой Отечественной войне. Подвиг народа - в судьбах и в строчках наших земляков."Письма с фронта" завоевали первое место в конкурсе "В каждом сердце - Россия". Команде Академии удалось воссоздать и атмосферу эпохи.Николай Муратов, студент Владимирского филиала РАНХиГС:- Нашел порядка 10 писем. Рассказал нашей театральной студии РАНХиГСа, попросил их мне помочь, потом нашли место, где это снять. Дом офицеров. Пошли навстречу. Потрясающие люди...Гран-при конкурс - у юного исполнителя Леонида Зорину. На конкурс он представил клип на легендарную песню "С чего начинается Родина".Леонид Зорин, обладатель гран-при конкурса "В каждом сердце- Россия" во Владимирской области:- Сама идея нам пришла, потому что мы до этого пели эту песню, и вот мы решили сделать такой клип, чтобы было патриотическое. Это идея студии "Шанс", где я занимаюсь пением во дворце детского (юношеского творчества) , моего руководителя, и моей мамы.Организаторы решили наградить участников и в отдельных номинациях. "За профессиональный старт" отмечены детский центр "Исток" города Гусь-Хрустальный, ДК Борисоглебский Муромского района и колледж имени Советкина. Что для них Родина, - рассказывают Светлана Чихачёва и Даниил Комаров.Светлана Чихачева, студентка Высшей государственной инженерно-технической школы (колледжа) имени Советкина:- Для меня это, в первую очередь, семья. Потому что они мои близкие. И, соответственно, страна.Даниил Комаров, студент Высшей государственной инженерно-технической школы (колледжа) имени Советкина:- Это место, где я нахожусь, где я родился. Где я вырос. Люди, которые меня воспитывали, люди, с которыми я живу, люди, которые попадаются мне на жизненном пути.Дипломы "За Сохранение исторической памяти" уехали в Вязники, Юрьев-Польский, Муромский и Судогодский районы, Александров. Лучшие работы будут размещены на официальных ресурсах конкурса. И будут показаны на форумах областного уровня.Никита Тарбеев "Вести-Владимир".