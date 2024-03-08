Женщины во Владимирской области составляют 55% от всего населения. Всего в регионе живет 724 тысячи представительниц прекрасного пола, рассказали в пресс-службе Владимирстата. Большинство

Женщины во Владимирской области составляют 55% от всего населения. Всего в регионе живет 724 тысячи представительниц прекрасного пола, рассказали в пресс-службе Владимирстата. Большинство женщин живет в городах – 79%. Это около 572 тысячи горожанок. Средний возраст жительниц Владимирской области – 46 лет. Всего в Центральном федеральном округе проживает 21,6 миллионов женщин. Из них 83% – горожанки.