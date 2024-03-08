За 2023 год во Владимирской области привлекли на работу более 550 врачей.

Согласно информации Министерства здравоохранения Владимирской области, в течение всего 2023 года удалось привлечь в систему здравоохранения региона более 550 врачей и 1500 среднего медицинского персонала. Этим специалистам предоставлено 11 мер социальной поддержки различного вида. Более 2000 медицинских работников уже воспользовались этими мерами.Ранее руководство Владимирской области заявило, что в регионе не хватает 1000 врачей и фельдшеров. Отсутствие этих специалистов возможно будет компенсировано благодаря медицинскому институту, где обучаются 122 студента и 42 ординатора. Уже в текущем году планируется открытие педиатрического факультета.