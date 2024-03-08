«Зима присела на дорожку»: во Владимирской области температура воздуха будет ниже климатической...

«Зима присела на дорожку»: во Владимирской области температура воздуха будет ниже климатической нормыВо Владимирской области преобладают северные воздушные потоки. В такой ситуации средняя суточная температура воздуха в регионе будет немного ниже климатической нормы.Вы еще не убрали зимнюю куртку? Она пригодится, ведь в субботу, 9 марта 2024 года, мороз окутает города. На термометрах ожидайте отметку -5°C.Небо выходного дня будет облачным, с прояснениями. Местами незначительные осадки в виде небольшого снега.Скорость северо-западного ветра - 3м/с, а влажность достигнет 81%.В темное время суток зима будет властвовать над регионом. Температура воздуха на улице вечером опустится до отметки -10°C.В Гидрометцентре сообщают: атмосферное давление будет слегка повышенным и составит 750 мм ртутного столбаМарт — непостоянный месяц. То солнце «целуется» со снегом, то зима «присядет на дорожку». Но русских поэтов вдохновляли все времена года:"Весна, но вдруг исчезла грязь.И снова снегу тьма.И снова будто началасьТяжелая зима.Она пришла, не прекративВесенний ток хмельной.И спутанностью перспективНависла надо мной."(Коржавин Наум Моисеевич)Народный прогноз на 9 марта:На Руси верили: птицы вьют гнезда на солнечной стороне – лето предстоит холодное, на северной – к рыбному году; луна на небе яркая – ударят морозы; вороны купаются – к теплу.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений