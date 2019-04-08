Невероятный инцидент произошел в Китае.
Там ребенок чудом остался жив после того, как выпал из окна небоскреба.
Невероятный инцидент произошел в Китае.
Там ребенок чудом остался жив после того, как выпал из окна небоскреба.
Происшествие случилось в городе Чунцин 2
апреля, но известно о нем стало только сейчас. Девочка осталась дома одна во время
дневного сна. Родители ушли по своим делам, не предупредив дочь. Маленькая
китаянка проснулась и не обнаружила их дома.
Девочка захотела выйти на улицу и случайно выпала из окна квартиры,
находящейся на 26 этаже, передает Daily Mail. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.
На кадрах
видно, как ребенок выпадает из окна многоэтажки, пробивает крышу гаража и
приземляется на парковку мотоциклов. Удивительно что девочка не только выжила,
но самостоятельно встала и ушла.
По данным местных СМИ, пострадавшую доставили в больницу. Родившейся
в рубашке китаянке оказали необходимую медицинскую помощь. У маленькой пациентки
обнаружили перелом правой руки. Сейчас девочка находится в стабильном состоянии
под наблюдением врачей.
Как писали "Дни.ру", 7 февраля в Малаховке Люберецкого района женщина
с трехлетним ребенком выпали из окна девятого этажа и выжили. По счастливой
случайности они приземлились в глубокий сугроб в палисаднике. Врачам скорой
помощи она заявила, что ее квартиру захватили черти, и она пыталась от них
избавиться.