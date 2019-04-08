Невероятный инцидент произошел в Китае. Там ребенок чудом остался жив после того, как выпал из окна небоскреба.

Невероятный инцидент произошел в Китае.Там ребенок чудом остался жив после того, как выпал из окна небоскреба.Происшествие случилось в городе Чунцин 2апреля, но известно о нем стало только сейчас. Девочка осталась дома одна во времядневного сна. Родители ушли по своим делам, не предупредив дочь. Маленькаякитаянка проснулась и не обнаружила их дома.Девочка захотела выйти на улицу и случайно выпала из окна квартиры,находящейся на 26 этаже, передает Daily Mail. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.На кадрахвидно, как ребенок выпадает из окна многоэтажки, пробивает крышу гаража иприземляется на парковку мотоциклов. Удивительно что девочка не только выжила,но самостоятельно встала и ушла.По данным местных СМИ, пострадавшую доставили в больницу. Родившейсяв рубашке китаянке оказали необходимую медицинскую помощь. У маленькой пациенткиобнаружили перелом правой руки. Сейчас девочка находится в стабильном состояниипод наблюдением врачей.Как писали "Дни.ру", 7 февраля в Малаховке Люберецкого района женщинас трехлетним ребенком выпали из окна девятого этажа и выжили. По счастливойслучайности они приземлились в глубокий сугроб в палисаднике. Врачам скоройпомощи она заявила, что ее квартиру захватили черти, и она пыталась от нихизбавиться.