Парламентские выборы стартуют в Израиле 9 апреля. По результатам будет назначен премьер-министр страны. Основные претенденты - действующий глава государства Биньямин Нетаньяху и бывший начальник Генштаба Бени Ганц.

Парламентские выборы стартуют в Израиле 9 апреля. По результатам будет назначен премьер-министр страны.Основные претенденты — действующий глава государства Биньямин Нетаньяху и бывший начальник Генштаба Бени Ганц, передает телеканал "Россия 24".Нетаньяху зарекомендовал себя как опытный политик, которому удалось выстроить одинаково хорошие отношения с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. При нем заметно поднялась экономика. Однако он не смог продвинуться в решении арабо-израильского конфликта и обвиняется в коррупции.Его соперник генерал Бени Ганц позиционирует себя как кандидата от левых. Политологи отмечают, что он отлично разбирается в вопросах национальной безопасности, но крайне далек от экономики.